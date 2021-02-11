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четверг, 11 февраля 2021 11:05

Смерти давно не боюсь. Знаю, как это, когда вывозят в лес, когда ты опрометчиво занял деньги на фестиваль у бандитов - в свежем номере журнала "Країна" вспоминаем Сергея Проскурню

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"Мы участвуем в процессе формирования нового канона Украины. Это не даруется. Надо бороться, выгрызать, проливать кровь. Мы должны пройти через страшные испытания, потому что это процесс очистки. Нельзя выздороветь, не борясь с болезнью", - считал театральный режиссер, продюсер, один из организаторов первой " Червоной руты" Сергей ПРОСКУРНЯ. Ушел 1 февраля 2021 года. Похоронен в Киеве, на Байковом кладбище. - Важно, чтобы каждый делал маленькую работу честно и настойчиво. Тогда из миллиона таких дел будет соткана наша действительность. Украина будет счастлива, независима, сильна. И своей стойкостью, несокрушимостью, миролюбием заставит мир себя уважать.

 

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Подробности читайте в "Країні" №6 (559) от 11 февраля 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

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Дата
11
февраля

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