Смерти давно не боюсь. Знаю, как это, когда вывозят в лес, когда ты опрометчиво занял деньги на фестиваль у бандитов - в свежем номере журнала "Країна" вспоминаем Сергея Проскурню

"Мы участвуем в процессе формирования нового канона Украины. Это не даруется. Надо бороться, выгрызать, проливать кровь. Мы должны пройти через страшные испытания, потому что это процесс очистки. Нельзя выздороветь, не борясь с болезнью", - считал театральный режиссер, продюсер, один из организаторов первой " Червоной руты" Сергей ПРОСКУРНЯ. Ушел 1 февраля 2021 года. Похоронен в Киеве, на Байковом кладбище. - Важно, чтобы каждый делал маленькую работу честно и настойчиво. Тогда из миллиона таких дел будет соткана наша действительность. Украина будет счастлива, независима, сильна. И своей стойкостью, несокрушимостью, миролюбием заставит мир себя уважать.

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