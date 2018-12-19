Сменить оператора без смены номера: как будет работать новая услуга

3 крупнейших украинских мобильных оператора объявили, что с 1 мая 2019-го заработает услуга, которая позволит оставлять старый номер абонента и сменить оператора. Об этом пишут пресс-службы Киевстар, lifecell и Vodafone Украина.
После запуска услуги MNP (Mobile Number Portability) украинцы смогут менять оператора и оставаться со старым мобильным номером. При этом номер будет сохраняться полностью, включая код.
Пользователям предоплаченных услуг связи нужно будет зарегистрироваться у оператора, от которого они переносят номер, предоставив удостоверение личности. Это можно будет сделать онлайн.
Перед соединением будет звучать голосовое сообщение. В нем будет оповещение, что абонент звонит на номер другого оператора.
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Стоимость услуги еще неопределена. Ожидается, что она будет бесплатной.
Перед стартом услуги будет ее 3-месячное тестирование. Сообщалось, что ее популярность предсказать трудно. Есть страны, где услугой по переносу абонентских номеров воспользовалось менее 1% населения.
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