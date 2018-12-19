Сменить оператора без смены номера: как будет работать новая услуга

 
Ексклюзивы
1/5
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 711
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1386
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1845
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
8 Просмотров: 1008
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2574
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1494
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 846
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2322
Фото
Все фото
7
7
13
4
17
&quot;В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи&quot; - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Показали фото новой границы с Румынией
Показали фото новой границы с Румынией
Фотограф королевской семьи снимает обнаженных женщин
Фотограф королевской семьи снимает обнаженных женщин
Видео
Все видео
День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать
День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Бессмертный в образе Николая рассказал о лучшем подарке детям
Бессмертный в образе Николая рассказал о лучшем подарке детям
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1314
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2322
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1485
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3033
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 1062
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 14:18

Сменить оператора без смены номера: как будет работать новая услуга

  Комментировать
Автор: Hi-News.ru
  Перед соединением будет звучать голосовое сообщение, которое будет оповещать, что абонент звонит на номер другого оператора.
Перед соединением будет звучать голосовое сообщение, которое будет оповещать, что абонент звонит на номер другого оператора.

3 крупнейших украинских мобильных оператора объявили, что с 1 мая 2019-го заработает услуга, которая позволит оставлять старый номер абонента и сменить оператора. Об этом пишут пресс-службы Киевстар, lifecell и Vodafone Украина.

После запуска услуги MNP (Mobile Number Portability) украинцы смогут менять оператора и оставаться со старым мобильным номером. При этом номер будет сохраняться полностью, включая код.

Пользователям предоплаченных услуг связи нужно будет зарегистрироваться у оператора, от которого они переносят номер, предоставив удостоверение личности. Это можно будет сделать онлайн.

Перед соединением будет звучать голосовое сообщение. В нем будет оповещение, что абонент звонит на номер другого оператора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский оператор мобильной связи поднимает тарифы

Стоимость услуги еще неопределена. Ожидается, что она будет бесплатной.

Перед стартом услуги будет ее 3-месячное тестирование. Сообщалось, что ее популярность предсказать трудно. Есть страны, где услугой по переносу абонентских номеров воспользовалось менее 1% населения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сменить оператора без смены номера: как будет работать новая услуга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

На продажу выставили самодельный компьютер

"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

110 кг камней собрали во время высадки на Луну

Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 72620
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 26806
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 17766
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 12041
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
17
 1 Просмотров: 10935
Общество
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
7
 Просмотров: 711
Тимошенко пообещала работникам отменить налоги на денежные переводы и посылки
Тимошенко пообещала работникам отменить налоги на денежные переводы и посылки Просмотров: 117
Человеком года назвали Джорджа Сороса
Человеком года назвали Джорджа Сороса Просмотров: 117
Шарики для праздника: какие бывают
Шарики для праздника: какие бывают Просмотров: 9
Новорожденной Ксении Косянчук нужна помощь на обследование за рубежом
Новорожденной Ксении Косянчук нужна помощь на обследование за рубежом Просмотров: 63
Больше всего комментируют
31
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
8
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
2
Брию Блессинг отказались обслуживать на украинском языке в отеле
2
Порошенко: мне на украинском общаться легче, чем на русском
2
Турчинов ответил Лаврову на понятном россиянам языке
Голосов: 30973
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua