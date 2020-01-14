"Слуги" хотят в разы поднять штрафы за неправильную парковку

За остановку на местах для водителей с инвалидностью хотят штрафовать на 34 тыс. грн

Размер штрафа за стоянку в запрещенном месте Группа депутатов от фракции "Слуга народа" предлагает поднять с 510 грн до 3400 грн.

Соответствующий законопроект №2628 зарегистрирован в Верховной Раде и передан на рассмотрение в профильные комитеты.

В то же время за остановку на местах для водителей с инвалидностью хотят штрафовать на 34 тыс. грн. Столько же придется заплатить автомобилистам, которые без оснований используют знак "водитель с инвалидностью".

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70% от суммы штрафов пойдет в местные бюджеты, чтобы стимулировать местные власти проводить разметку запрещенных для парковки мест.

Для фиксации и доказательства факта стоянки в запрещенном месте нужно будет только сделать фото авто. Чтобы изображение стало доказательством, понадобятся как минимум три снимка нарушителя с разных ракурсов.

Также в качестве доказательства в суде можно будет показывать записи камер видеонаблюдения.

В МВД инициируют увеличение штрафов для водителей за правонарушения с высокой степенью общественной опасности.В первом квартале 2020 планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.