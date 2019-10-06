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воскресенье, 06 октября 2019 15:50

"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против рушуний Зеленского
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Вече в Киеве
Фото: ВВС
Вече в Киеве
Вече в Киеве
Вече в Бердянске
Вече в Запорожье

6 октября в 12:00 на площади более 30 украинских городов люди вышли на вече "Нет капитуляции!".

Против подписания "формулы Штайнмайера" выступили украинцы во всех областных центрах и нескольких районных.

По данным Национальной полиции, на Майдане Независимости Украины присутствовали более 10 тыс человек. Акция там продолжалась 3:00, в 15:00 люди отправились на улицу Банковую в Офис президента Владимира Зеленского.

Gazeta.ua предлагает вашему вниманию подборку фотографий с вече в украинских городах от Ужгорода до Харькова.

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К слову, во Львове на площади перед памятником Шевченко вышло около 2 тысяч человек.

"Формула Штайнмайера" есть "легализацией бандитов" из "вроде выборы". Подписание документа - это фактически сдача государственных интересов. Считает участник войны в Донбассе Глеб Бабич.

Автор: підготувала Мар'яна Чорнієвич
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Комментарии

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Дата
06
октября

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