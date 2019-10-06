"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против рушуний Зеленского

Фото: ВВС

6 октября в 12:00 на площади более 30 украинских городов люди вышли на вече "Нет капитуляции!".

Против подписания "формулы Штайнмайера" выступили украинцы во всех областных центрах и нескольких районных.

По данным Национальной полиции, на Майдане Независимости Украины присутствовали более 10 тыс человек. Акция там продолжалась 3:00, в 15:00 люди отправились на улицу Банковую в Офис президента Владимира Зеленского.

Gazeta.ua предлагает вашему вниманию подборку фотографий с вече в украинских городах от Ужгорода до Харькова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Люди вышли на майданы, чтобы показать: они граждане этой страны и имеют позицию" - Гайдукевич

К слову, во Львове на площади перед памятником Шевченко вышло около 2 тысяч человек.

"Формула Штайнмайера" есть "легализацией бандитов" из "вроде выборы". Подписание документа - это фактически сдача государственных интересов. Считает участник войны в Донбассе Глеб Бабич.