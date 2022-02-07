Словакия готова помочь ВСУ

Словакия рассматривает возможность помощи вооруженным силам Украины в случае эскалации на Донбассе.
Она будет состоять в организации подготовки, консультаций и практической помощи подразделениям и штабам ВСУ. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет Pravda.
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"Могу еще раз подтвердить, что вооруженные силы Словакии готовы выделить необходимые силы и ресурсы. Одним из вариантов является, например, учебная деятельность, направленная на консультирование и предоставление практической помощи подразделениям и штабам Вооруженных сил Украины", — сказал Надь.
По его словам, словацкое правительство тесно контактирует с украинским Кабмином, чтобы помощь была максимально приемлемой.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что общий вес доставленной в Украину оборонной помощи и военного оборудования партнерами в последние недели пересек отметку более чем в 1 тыс. т.
Кулеба отметил, что Украина находится на постоянной связи с партнерами и продолжает консолидировать международную коалицию в поддержку Украины.
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