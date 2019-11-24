"Слили" данные 1,2 млрд пользователей соцсетей

Данные пользователей слили в сеть. Фото: Корреспондент

Информация о 1,2 млрд пользователей социальных сетей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github оказалась в открытой базе данных.

В Сеть попали сведения из профилей. В их числе – 50 млн номеров телефонов и записи из истории трудоустройства, сообщает Wired со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Винни Тройя.

В базе данных не было паролей аккаунтов или номеров банковских карт.

Чья это база данных – неизвестно, файл находится на сервисе Google Cloud. Его наименование указывает на компанию People Data Labs.

Тройя обратился в ФБР и рассказал о базе данных. Уже через несколько часов она была заблокирована.

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Напомним, в марте 2018 года Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica. 1 июля Конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями.