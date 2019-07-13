"Следователи, которые травят бизнес - сядут в тюрьму" - Евгений Лахненко

Евгений Лахненко инициирует законопроект. Фото: "Слово и Дело"

Известный юрист-международник выступил с заявлением о намерении инициировать законопроект об усиленной уголовной ответственности за клевету и превышения полномочий со стороны правоохранительных органов.

"Каждый следователь, который выполняет чей-то заказ или фабрикует дела - должен нести уголовную ответственность. И эта уголовная ответственность должна быть не менее, чем 10 лет лишения свободы", - отметил Лахненко.

"Чтобы он знал, что если он оговаривает какого-то человека и передает в суд фиктивные дела - то он обязательно будет за это наказан. Причем с конфискацией имущества. Тогда правоохранительные органы, понимая свои риски, не тронут бизнесменов, которые честно платят налоги, потому что будут понимать - что сами попадут за решетку быстрее, чем тот бизнесмен".

"Напомню, по рейтингу надежности полицейских служб Украина находится на 101 месте из 137 имеющихся, нас обогнали даже такие государства как Замбия, Ямайка, Уганда и Малави", - резюмировал юрист.