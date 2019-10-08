Следить за госпредприятиями теперь можно онлайн

Благодаря этому сервису граждане смогут следить за ключевыми изменениями в госпредприятиях. Фото: dostyp.com.ua

Отныне украинцы смогут узнавать о всех государственных предприятиях и следить за их деятельностью, подписавшись на новый онлайн-сервис.

О приватизации, владельцах и руководителях предприятий, налоговый статус или судебные дела можно будет узнать в созданном сервисе, об етом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

Чиновник напомнил, что на прошлой неделе депутаты приняли закон, по которому можно приватизировать госпредприятия. Поэтому благодаря этому сервису граждане смогут следить за ключевыми изменениями в этих компаниях.

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"Мы запустили вместе с Opendatabot новый сервис. Он сделает наше государство прозрачним. Как вы знаете, в нашей стране много государственных предприятий. Слишком много. Если быть точным, 3654 штуки. На прошлой неделе Рада приняла закон, который открывает возможность для их приватизации (кроме нескольких) .Теперь каждый гражданин, журналист, активист может начать мониторить изменения, которые происходят со всеми этими компаниями - смена собственников, руководства налогового статуса, судебные дела" - написал Дубилет.

Чтобы присоединиться к сервису, нужно открыть Opendatabot в Telegram, Viber или Facebook и написать "Государственные компании". При любом изменении в мессенджер будет направляться сообщения.

Возможность отмены согласия на обработку персональных данных изучает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Он объяснил тем, что при заполнении документов граждане и так понимают, что их данные будут обработаны.