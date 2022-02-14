SkyUp возобновила продажу билетов

 
Ексклюзивы
1/5
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
Просмотров: 567
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 801
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
2 Просмотров: 4149
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 7092
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1161
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 1971
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 4401
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4680
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1467
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 13635
Фото
Все фото
5
8
12
22
7
Дорогу государственного значения завалило снегом и камнями: фото
Дорогу государственного значения завалило снегом и камнями: фото
&quot;Водитель - не раб&quot;: таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Видео
Все видео
Ко Дню влюбленных: предлагаем подборку самых романтичных фильмов и песен
Ко Дню влюбленных: предлагаем подборку самых романтичных фильмов и песен
"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Интервью
1/5
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
Просмотров: 558
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1791
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3123
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1332
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 36
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
понедельник, 14 февраля 2022 17:02

SkyUp возобновила продажу билетов

  Комментировать
SkyUp возобновила продажу билетов
Авиакомпания ранее отменила продажу билетов. Фото: УП

Авиакомпания SkyUp возобновила продажу билетов на все рейсы.

Об этом сообщил гендиректор компании Дмитрий Сероухов, передает "Интерфакс-Украина".

"Продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе. Переговоры со страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и правительством мы сумели добиться результатов – полеты в Украине остаются безопасными и защищенными", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рейс украинской авиакомпании SkyUp из Мадейры посадили в Кишиневе: что произошло

Ранее Кабмин на внеочередном заседании одобрил выделение Министерству инфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве страны.

13 февраля украинская авиакомпания SkyUp заявила о прекращении продажи билетов на вылеты до 16 февраля. Такое решение объяснили повышенными рисками начала боевых действий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «SkyUp возобновила продажу билетов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

День святого Валентина: история возникновения самого романтического праздника мира

Миллиарды просмотров видео ежедневно - создали один из самых популярных интернет-сервисов в мире

В бедной стране нашли самый большой в мире алмаз

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 47571
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 13635
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 9729
&quot;Что делать в случае войны или чрезвычайной ситуации?&quot; - в Украине составили специальные рекомендации
"Что делать в случае войны или чрезвычайной ситуации?" - в Украине составили специальные рекомендации
8
 Просмотров: 8028
Никитюк посветила бюстом, а участница &quot;ВИА Гры&quot; изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
Никитюк посветила бюстом, а участница "ВИА Гры" изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 8019
Общество
Дорогу государственного значения завалило снегом и камнями: фото
Дорогу государственного значения завалило снегом и камнями: фото
5
 Просмотров: 738
Суспільне отреагировало на "поддельную справку" Алины Паш о поездке в Крым
Суспільне отреагировало на "поддельную справку" Алины Паш о поездке в Крым Просмотров: 1071
"Ковидную тысячу" можно будет получить наличными: подробности
"Ковидную тысячу" можно будет получить наличными: подробности Просмотров: 3294
Франция изменила правила въезда для украинцев
Франция изменила правила въезда для украинцев Просмотров: 675
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
8
 2 Просмотров: 4149
Больше всего комментируют
9
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
3
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
2
Не так поняли - Пристайко объяснил скандальное заявление о НАТО
Голосов: 58532
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть