Авиакомпания ранее отменила продажу билетов. Фото: УП

Авиакомпания SkyUp возобновила продажу билетов на все рейсы.

Об этом сообщил гендиректор компании Дмитрий Сероухов, передает "Интерфакс-Украина".

"Продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе. Переговоры со страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и правительством мы сумели добиться результатов – полеты в Украине остаются безопасными и защищенными", - сказал он.

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Ранее Кабмин на внеочередном заседании одобрил выделение Министерству инфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве страны.

13 февраля украинская авиакомпания SkyUp заявила о прекращении продажи билетов на вылеты до 16 февраля. Такое решение объяснили повышенными рисками начала боевых действий.