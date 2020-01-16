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четверг, 16 января 2020 09:44

SkyUp изменил правила перевозки пассажиров и багажа

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SkyUp изменил правила перевозки пассажиров и багажа
Новые условия введены в тарифы Standard и Flex. Фото: inlviv.in.ua

С 16 января украинский лоукостер SkyUp будет перевозить и обслуживать пассажиров и багаж по новым правилам.

В компании ввели новые нормы багажа и ручной клади, нестандартного багажа, перевозки спортивного снаряжения. Особенности перевозки детей и животных также изменили, сообщили на сайте ЦТС.

Новые условия введены в тарифы Standard и Flex.

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Нормы багажа

Багаж весом до 23 кг и суммарными габаритами до 158 см (до этого ограничений не было) сможет перевозить один пассажир.
Норма багажа для ребенка до 2 лет – 10 кг и 115 см.

Ручная кладь

Не изменились требования к общему весу ручной клади (7 кг) и размерам (55х40х20 см).

Изменения: с 16 января общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен быть больше 3 кг, а параметры – 35х20х10 см. Питание для ребенка может весить до 5 кг, параметры – 40х30х20 см.

Как было раньше: на борт можно было пронести женскую или мужскую сумку, верхнюю одежду, папку для бумаг, печатные издания для чтения, ноутбук, зонтик или трость, а также питание для ребенка.

25 евро будет стоить дополнительное место ручной клади пассажира.

Нестандартный багаж

Как стало: Нестандартный багаж в салоне теперь не должен превышать 75 кг, а его размеры – 40х55х115 см.

Ранее вес нестандартного багажа не должен был превышать 80 кг. Он должен бил помещаться на отдельном кресле.

Эта услуга при оформлении на сайте составит 40 евро, в аэропорту – 60 евро.

Перевозки спортивного снаряжения

Его перевозки на борту самолетов лоукостера SkyUp стали проще. Теперь сумма измерений может составить до 330 см.

Перевезти инвентарь можно и бесплатно, если его общий вес вместе с багажом не превышает 23 кг. Иначе это будет стоить 25 евро или 50 евро. Все зависит от того, где оформили услугу – на сайте или непосредственно в аэропорту.

О перевозке детей

Теперь отправить ребенка без сопровождения в пределах Украины, предварительно оформив соответствующую услугу, можно в возрасте от 5 до 14 лет, а за границу – от 5 до 16 лет. Сопровождение несовершеннолетнего ребенка в авиакомпании стоит 50 евро.

Ранее перевозили детей от 2 до 14 лет в случае внутренних перелетов, от 2 до 16 лет – для международных.

Как перевозить животных

Можно везти кошек и собак, их вес не должен превышать 8 кг. Параметры контейнера для животного: 50х40х20 см. В багажном отделении можно перевозить животных весом до 23 кг с клеткой, параметры которой составляют до 310 см в сумме трех измерений.

Ранее авиакомпания позволяла брать в салон "мелких животных" весом до 7 кг. Параметры контейнера для животного в сумме трех измерений не превышали 115 см.

Перевозки животного в салоне оцениваются в 40 евро при условии покупки услуги на сайте и 50 евро – в аэропорту. В багажном отделении – соответственно 80 и 100 евро.

Об изменении даты вылета

Компания ограничила возможность изменения даты вылета в личном кабинете. Этой опцией можно воспользоваться бесплатно в рамках тарифа Economy Flex и за 50 евро в рамках Economy Standard. Внести соответствующие изменения следует не менее чем за 12 часов до вылета, но уже не на всех рейсах – кроме Зальцбурга и Коломбо.

16 декабря у лоукостера SkyUp Airlines начали продажу билетов в направлениях Грузии, Болгарии и Израиля. Новые рейсы будут летать из Харькова. Вылеты в Тбилиси стартуют с 29 марта и будут выполняться до 24 октября по понедельникам и четвергам. Билет стоит от 1833 грн, в обратном направлении – от 1998 грн. С 29.03 до 24.10 каждый четверг и воскресенье будут выполняться рейсы в Тель-Авив. Стоимость билета в Израиль – 2433 грн, возвращение обойдется дороже – от 2447 грн.

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Дата
16
января

Студента оплакивала вся страна

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