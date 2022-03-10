"Скоро у вас ничего не будет. Будете есть вареники с мхом" - разговор украинца с россиянином

Украинец призывает россиянина бежать в лес. Фото: pixabay.com

В сети появилась запись разговора украинца и россиянина. Они обсуждали вторжение РФ на нашу территорию.

Наш соотечественник призвал своего собеседника убегать от призыва в армию, передает УНИАН.

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"Саня, ты понимаешь, нас Европа упаковала таким оружием, что, если ты едешь даже на танке, простой Мыкола из кустов нажимает на кнопку - и вас всех нет. Посмотри, как жгут колонны. А еще есть такая штука как "Байрактар". Летает на высоте 8 километров 24 часа. И просто тихонько сбрасывает бомбы, и разлетаются ваши кишки по деревьям. У ворон есть чем питаться.

Скоро у вас ничего не будет. Вы будете есть мох, если найдете. Будут вареники с мхом. Я тебе говорю, беги куда-нибудь. В лес беги, там и сиди. Вас здесь положат", - сказал украинец.

Россиянин, проживающий в Калининградской области, отметил, что у них даже лесов нет, чтобы убежать.

"Нас заблокировали полностью. Мы даже рыпнуться не можем. Добраться можно только до Питера - 10 самолетов и три парома", - сообщил он.

Россиянин также признался, что написал рапорт на увольнение, потому что ему не нравится то, что происходит.

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. Россия вовлекает в войну с Украиной частные охранные фирмы.