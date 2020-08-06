"Скормили 20 т диким кабанам" - производители элитного продукта страдают от падения спроса

Производители улиток жалуются на спад спроса. Фото: unsplash.com

Укранские фермеры столкнулись с таким падением спроса на их продукцию, что пришлось скормить 20 т выращенного сырья диким кабанам. Ферма занимается выращиванием улиток на экспорт.

Об этом рассказал соучредитель фермерского хозяйства "РАВЛИК-2016" и перерабатывающего предприятия Ukrainian Snail Holding Сергей Данилейко, пишет AgroPortal.ua

Предприятие находится в Полтавской области и выращивает улиток преимущественно для экспорта в страны Евросоюза. Основной потребитель этой продукции - рестораны.

"После введения карантинных мер спрос со стороны ресторанов в денежном исчислении упал где-то в 10-12 раз. Открылись только четверть ресторанов, которые работают на треть своей мощности", - говорит Данилейко.

Фермер считает, что в текущем сезоне улитка прийдется продавать ниже себестоимости.

"Цена будет формироваться, исходя из рынка потребления. А на данном этапе, к сожалению, она очень низкая. В Испании сейчас закупают по €1-1,5. При этом нам приходится конкурировать с марокканской улиткой, которая тоже сейчас в избытке из-за карантина, - рассказывает производитель.

По его мнению, в случае второй волны коронавируса потребление данного продукта уменьшится еще больше, а цена упадет до экономически необоснованной.

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"В этом сезоне нам пришлось утилизировать 20 т улитки. Ее скормили диким кабанам. Многие другие производители сделали то же самое, потому что не смогли реализовать", - пояснил Данилейко.

Единственное направление, где спрос сохранился на прежнем уровне - переработка на предприятиях, поставляющих готовый продукт в торговые сети. Однако, кроме усилий, которые нужно затратить, чтобы найти такие производства и наладить с ними партнерство, есть еще нюансы.

"Это всегда низкая цена, большой объем и высокое качество", - говорит сооснователь підприємства.

То есть, отечественным производителям улитки остается или налаживать сотрудничество с переработчиками, или организовывать собственную переработку в Украине со сбытом готового продукта на азиатские и европейские рынки. Поэтому предприятие не только ищет каналы сбыта сырья, но и готовится запустить собственный перерабатывающий завод к сезону 2021 года.Пока что переработку производят в тестовом режиме.

Выращивание улиток может существовать только как ферма семейного типа, рассказал Gazeta.ua владелец фермы на Львовщине Виталий Бучко. Эффективно выращивания улитки на небольшом участке, которую фермер сам может обработать. Выращивать улитки на больших фермах неэффективно. Этот бизнес сезонный. Есть простой, а работники должны что-то делать весь год Малька улитки продают по € 500-600 за тонну, хотя на самом деле цена в мире около € 200. Килограмм готового улитки € 2,4. На корм надо потратить еще € 200. Также засеять поле, чтобы корм был постоянно, это еще € 100. Себестоимость тонны улитки - € 1000.