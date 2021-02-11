Школы массово закрывают из-за вспышки Covid-19

На Буковине области ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: Reuters

В Черновицкой области школы переводятся на дистанционную форму обучения из-за вспышки коронавируса.

Об этом сказала директор Департамента образования и науки госадминистрации региона Людвига Цуркан.

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По ее словам, уровень заболеваемости коронавирус начал расти быстрыми темпами. Так, за неделю количество заболевших учеников и учителей выросла более чем вдвое.

"За последнюю неделю в школах заболело уже 62 учителя и 65 учеников. Еще до сегодняшнего заседания комиссии закрылись некоторые заведения дошкольного образования. А школы в Красноильской, Каменецкой, Чудейской, Кадубовецкой, Юрковецкой, Викнянской и Веренчанской территориальных громадах уже были переведены на дистанционное обучение", – добавила Цуркан.

За последние сутки в Украине обнаружили 5039 новых больных коронавирусом. Из них детей - 277, медработников - 281. Всего, по состоянию на утро 11 февраля, имеем 1258094 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 058 летальных. 124 пациентов умерли за последние сутки.