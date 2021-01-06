Школьные уроки в Украине станут короче

С 11 января школьники будут учиться дистанционно. Фото: pixabay.com

С понедельника, 11 января, украинские ученики переходят на дистанционное обучение. Однако теперь школы будут работать по новому санитарным регламентом, приняли в сентябре 2020-го.

Одним из требований является меньшая продолжительность дистанционных уроков по сравнению с обычными, сообщает пресс-служба МОЗ.

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Уроки при дистанционном обучении должны продолжаться:

для учащихся 1 классов - не более 10 мин;

для учащихся 2-4 классов - не более 15 мин;

для учащихся 5-7 классов - не более 20 мин;

для учащихся 8-9 классов - 20-25 мин;

для учащихся 10-11 (12) классов на 1-й час занятий до 30 мин, на 2-й час занятий - 20 мин.

Министерство образования и науки начало тестирования электронных дневников и журналов для школ. Доступ к ним будет происходить с помощью платформы. Уже протестировали интерфейс платформы. На ней можно будет получить доступ к различным страницам: данные об учениках, расписания уроков, списки посещения, домашних заданий и тому подобное.