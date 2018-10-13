Сколько женщин служат в ВСУ

Порошенко подчеркнул, что День защитника не является праздником только мужчин. Фото: пресс-служба президента

55 тысяч женщин служат в рядах ВСУ.

Об этом президент Петр Порошенко заявил перед курсантами Херсонской морской академии, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех защитников Отечества, крепко держат оружие в руках", - сказал он.

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Порошенко выразил надежду, что изменения в Конституцию, которые закрепят стремление украинского народа вступить в НАТО, будут приняты в ближайшее время.

В Киеве на территории Министерства обороны появится Зал памяти с записями обо всех погибших военнослужащих Украины, которые отдали жизнь защищая страну или во время участия в миротворческих миссиях.