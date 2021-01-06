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пятница, 08 января 2021 18:47

Сколько водителям можно пить - назвали допустимую норму алкоголя

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Сколько водителям можно пить - назвали допустимую норму алкоголя
0,2 промилле считается нулевой степенью опьянения. Фото: pinterest.com

Допустимое содержание алкоголя в крови водителя составляет 0,2 промилле.

1‰ (промилле) - это тысячная доля, то есть промилле - это как процент, но в 10 раз меньше (то есть 1% - это 10 ‰), сообщает Auto24.

По мировой классификации, 0,2 промилле считается нулевой степенью опьянения. Самый легкий уровень еще называют доклинических или бессимптомным, он не имеет никаких внешних признаков.

Такое количество алкоголя можно выявить только с помощью специальных устройств.

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Интересно, что во многих странах эта норма несколько выше, чем в Украине. Например, в Германии этот показатель колеблется от 0,3 до 0,5 ‰, 0,8 ‰ в Великобритании, в большинстве стран Европы - 0,5 ‰, в США и Канаде - 0,4 - 0,8 ‰. Это объясняют пищевыми привычками в этих странах.

Однако, если водитель выпьет рюмку водки, то это не значит, что уровень опьянения будет в пределах нормы. Поскольку у каждого организма свои особенности, то определенная порция алкоголя может сказаться на составе крови по-разному.

Во Львовской области мужчина за рулем Volkswagen Golf сбил насмерть 16-летнюю девушку. Погибшая шла по тротуару, а водитель не справился с управлением.

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