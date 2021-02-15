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понедельник, 15 февраля 2021 18:47

Сколько украинок выбрали роды дома в прошлом году

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Сколько украинок выбрали роды дома в прошлом году
За 11 месяцев прошлого 2020-го года в Украине родилось 268,89 тыс. детей. Фото: pixabay.com

2020 года в Украине 479 детей родились вне родильных домах

"В течение 2020-го составили 479 актовых записей о рождении детей вне медицинских учреждений. В таком случае младенца регистрирует медучреждение, которое проводило осмотр матери и ребенка. Если такого не было, документ, подтверждающий факт рождения, выдает медицинская консультационная комиссия в порядке, определенном Кабмином", - сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

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Кроме того, одним из оснований для проведения государственной регистрации рождения является медицинская справка о пребывании ребенка под надзором лечебного учреждения - форма № 103-1 / у, добавили в Минюсте.

За 11 месяцев 2020 года в Украине родилось 268,89 тыс. детей. Умерли за этот период 549,17 тыс. человек, из них дети до года - 1812.

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