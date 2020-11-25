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среда, 25 ноября 2020 16:28

Сколько украинцев живут без телефона

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Сколько украинцев живут без телефона
Это приводит к отчужденности и одиночества человека. Фото: pinterest.com

Около 700 тыс. украинцев не имеют никакого мобильного телефона.

Устройство связи они не могут себе позволить из-за финансовой несостоятельности, сообщает Офис эффективного регулирования.

"Финансовая несостоятельность для покупки телефона, в частности, мобильного, является одним из критериев оценки бедности. Из-за низкого уровня доходов отдельные категории украинских потребителей не могут пользоваться услугами голосовой связи. По данным Госстата, этот показатель составляет 1,7 процента населения, или около 700 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В странах ЕС этот показатель составляет в среднем 0,3% населения, например, в Швейцарии, Норвегии, Франции - 0%, в Греции и Италии - 0,3%, в Румынии - 1,4%. Только в Болгарии показатель больше, чем в Украине, и составляет 2,5%.

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Отсутствие телефона сегодня означает невозможность связаться с экстренными службами, в частности скорой помощью или горячей линией ЧСЗУ, знакомыми и близкими. Также это приводит к отчужденности и одиночеству человека.

В Украине значительно быстрее, чем в других странах, уменьшается количество новых подключений к телефонии.

97% абонентов обслуживаются крупнейшими украинскими операторами мобильной связи - "Киевстар", "Vodafone Украины" и Lifecell.

Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря проходит всемирная акция "16 дней против насилия". По инициативе ООН 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

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