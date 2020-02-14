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пятница, 14 февраля 2020 00:17

Сколько украинцев выступают за визы и закрытые границы с Россией - опрос

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Сколько украинцев выступают за визы и закрытые границы с Россией - опрос
56% россиян и 48% украинцев - считают, что оба государства должны быть с открытыми границами, без виз и таможни

За последние четыре месяца россияне и украинцы стали хуже относиться друг к другу.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования "Левада-центра" и Киевского международного института социологии, передает Радио Свобода.

Около половины россиян - 47% негативно относятся к Украине. О позитивном отношении заявили 42% российских респондентов. К России негативно относятся 39% украинцев, почти половина - положительно.

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Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное после аннексии Крыма Россией улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили тогда, что хорошо относятся к соседней страны.

В Украине отношение к России также ухудшилось. В сентябре о хорошем отношении к России заявили 54% респондентов.

Также социологи спросили россиян и украинцев, какими бы они хотели видеть отношения двух стран. 56% россиян и 48% украинцев - считают, что оба государства должны быть независимыми и дружественными - с открытыми границами, без виз и таможни. За визы и закрытые границы выступают четверть россиян и 40% украинцев.

37,3% жителей Украины разговаривают дома в семье, исключительно на украинском, а 13,5% - только на русском, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

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