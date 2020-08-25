Сколько украинцев считают, что пора переизбирать президента

Половина украинцев говорит, что не надо переизбирать президента. Изображение: pay.vn.ua

События в стране развиваются в неправильном направлении. Так считают 73,1% взрослых граждан Украины. В то время 26,9% - что в правильном, свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", сообщает "Интерфакс-Украина".

Половина украинцев также полагает, что нет необходимости проводить досрочные выборы в Верховную Раду. Безусловно уверены в этом 23,5%. Безусловно да - ответили 16,9%, и 24% предполагают такую ​​необходимость.

На аналогичный вопрос о выборах президента 15,7% украинцев ответили, что безусловно да. 20% склоняются к такому ответу. 27,6 и 27,1 уверены, что скорее нет и безусловно нет.

Ситуацию в стране считают благополучной всего 1,3% украинцев. Еще 12,3% считают ее устойчивой. Однако 63,1% и 19,5% считают ситуацию напряженной и критической соответственно.

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В опросе в августе приняли участие 3012 человек, погрешность - менее 2%.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись сейчас, то 5% барьер преодолели бы четыре партии.