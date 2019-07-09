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вторник, 09 июля 2019 18:47

Сколько украинцев против вступления в ЕС - показали результаты опроса

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  18% опрошенных не могут ответить, стоит ли Украине вступать в ЕС. Фото из открытых источников.
18% опрошенных не могут ответить, стоит ли Украине вступать в ЕС. Фото из открытых источников.

Почти 70% украинцев поддерживают вступление в Европейский Союз.

"Сегодня 69% украинцев готовы и поддерживают вступление в ЕС, 13% против этого и 18% не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу", - говорит директор Центра стратегического развития территории Андрей Орлов, передает УНИАН.

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С 14 по 30 мая Центр стратегического развития территории проводил опрос по заказу Госкомитета по телевидению и радиовещанию. Было опрошено 2116 респондентов из 24 областей Украины. Погрешность выборки не превышает 2,18%.

2/3 украинцев думают, что украинский должен быть единственным государственным языком. 1/5 граждан считают, что русскому тоже нужно дать статус государственного. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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