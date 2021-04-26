Сколько украинцев поженились и развелись с начала года

С начала года разорвали 6724 браков. Фото: broshniv.info

С начала 2021 в Украине поженились 37120 пар молодоженов.

Это в 5,5 раз больше, чем разводов. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Так, количество расторгнутых браков в январе-марте составила 6724.

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За этот период также составили 67 932 записи о рождении детей.

Стоит отметить, что украинцы и раньше активно женились во время карантина. В частности, в 2020 году в течение 7 месяцев ограничений в Украине успели жениться более 100 тысяч пар.

В Индонезии мужчина приехал на встречу со своей невестой, но ошибся адресом и едва не женился на незнакомкой. Курьез произошел из-за ошибки Google Maps.