Сколько украинцев получили вид на жительство в Польше

Все больше украинцев получают постоянные виды на жительство, чем временные. Фото: pixabay

Вид на временное (до трех лет) и постоянное (5-10 лет) проживание в Польше получили более 300 тыс. граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев (UDSC) Якуб Дудзяк, передает TVN24.

По данным Дудзяка, украинцы составляют 57% всех иностранцев в Польше.

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"С 2014 года наблюдается значительная активизация украинской иммиграции, которая в большинстве своем связана с желанием работать. Основными факторами, повлиявшими на это явление, были: экономическая ситуация в Украине, введение безвизового режима и облегчение доступа на польский рынок труда", - рассказал пресс-секретарь. .

Из более 300 тыс. украинцев, имеющих вид на жительство в Польше, около 60% составляют лица в возрасте от 18 до 40 лет, около 28% - в возрасте более 40 лет, а дети до 18 лет - 12%. В гендерном аспекте больше видов имеют мужчины (54%).

В польском городе Гожув-Великопольский судят трех полицейских, которые не помешали убийству украинки 26-летней Кристины. Женщину в местной прачечной выстрелом в голову застрелил 26-летний поляк.