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пятница, 25 октября 2019 16:16

Сколько украинцев получили вид на жительство в Европе

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Сколько украинцев получили вид на жительство в Европе
Украина заняла первое место по разрешениям жительство в ЕС. Фото: www.slovakagency.com.ua

В 2018 году в Европейском Союзе позволили проживать 3, 225 млн гражданам из других государств.

Среди них 527 тыс украинцев получили вид на жительство в Европе, сообщает Евростат.

Украина заняла первое место по разрешениям жительства в ЕС.

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"В 2018 году граждани Украины (527 тыс. человек, из которых почти 78% получили вид на жительство в Польше) продолжили получать наибольшее количество разрешений в ЕС, опережая граждан Китая (206 тис человек, из которых почти половина получила проживания в Великобритании) , Индии (197 тыс., из них 38% - в Великобритании), Сирии (174 тыс., из них 71% - в Германии), Беларуси (138 тыс., из них 92% - в Польше), Марокко (127 тыс., из них 45% - в Испании), США (120 тыс., из которых 36% - в Великобритании), Бразилии (88 тыс., из них 32% - в Португалии), Турции (80 тыс., из них 29% - в Германии) и России (75 000, с ни х 18% - в Германии) ", - сообщили в документе статистического ведомства ЕС.

54% всех первых видов на жительство в странах ЕС в 2018 году выдали гражданам этих десяти стран.

65% всех первых выданных украинцам разрешений были преимущественно через работу. 67% китайцев хотят жить в ЕС через образование, а 61% марокканцев в силу обстоятельств в семье.

Данные Евростата за 2018 год о выданных разрешениях на проживание в странах ЕС на 0,4% больше показателей 2017 года.

Каждый пятый украинец имеет опыт работы за рубежом. 57% украинцев отправляются на работу в страны ближнего зарубежья - Польша, Словакия, Венгрия, Молдова и Чехия, страны СНГ - Беларусь и Казахстан и в Германию.

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