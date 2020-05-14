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четверг, 14 мая 2020 15:01

Сколько украинцев нашли работу на карантине

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Сколько украинцев нашли работу на карантине
90 тисяч безработных украинцев начали работать на карантине. Фото: pixabay

С началом карантина 12 марта этого года, Государственная служба занятости трудоустроила 90 тисяч безработных.

Учреждение финансово помогает по безработице благодаря единому взносу, который платят работодатели, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным Минэкономики, в период карантина из-за остановки работы предприятий поступления уменьшились.

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Зато безработных украинцев стало больше. Поэтому в основном деньги на выплаты поступают из государственного бюджета.

"По состоянию на 13.05.2020 года полностью профинансированы расходы на пособие по безработице за апрель. Сегодня служба занятости начала финансирования первой декады мая", - написали в сообщении.

В конце апреля - начале мая украинцы начали активно искать работу за рубежом. Интерес людей повысился по поиску работы как внутри страны, так и на заработках, об этом свидетельствует экономический отчет недели от Национального банка Украины. В начале карантина количество новых резюме и новых вакансий резко упало.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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