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четверг, 23 мая 2019 09:38

Сколько украинцев изменили мобильного оператора, не меняя номер телефона

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Автор: unn.com
  С 1 мая украинцы могут изменить мобильного оператора не меняя номер телефона
С 1 мая украинцы могут изменить мобильного оператора не меняя номер телефона

Почти 2,5 тыс. украинцев уже воспользовалась услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом сообщает УНН.

"По состоянию на 9:00 22 мая перенесено 2494 телефонных номеров", - сообщили в Украинском центре радиочастот.

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В целом поступило 9160 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.

С 1 мая украинцы смогут изменить мобильного оператора, не меняя номер телефона. Услуга является бесплатной.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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