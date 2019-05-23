Сколько украинцев изменили мобильного оператора, не меняя номер телефона

Автор: unn.com С 1 мая украинцы могут изменить мобильного оператора не меняя номер телефона

Почти 2,5 тыс. украинцев уже воспользовалась услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом сообщает УНН.

"По состоянию на 9:00 22 мая перенесено 2494 телефонных номеров", - сообщили в Украинском центре радиочастот.

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В целом поступило 9160 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.

С 1 мая украинцы смогут изменить мобильного оператора, не меняя номер телефона. Услуга является бесплатной.