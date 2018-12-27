Сколько украинцев гордятся статусом гражданина Украины

Чаще других о гордости природой говорили в Киевской области, Хмельницкой, Черниговской, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатье. Фото: УНИАН

69% опрошенных украинцев чувствуют гордость за то, что они являются гражданами Украины. 78% гордятся тем, что являются жителями своего города или села. Об этом говорится в результатах опроса группы "Рейтинг" в рамках спецпроекта "Портреты регионов", сообщает УНИАН.

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Чаще всего предметом гордости за свой регион опрошенные выбирали его природу (43%) и историю (40%). Традициями своего края гордятся 27%, культурой и искусством - 26%, местными жителями - 22%, достопримечательностями - 18%, естественными ресурсами - 14%, выдающимися людьми - 12%, спортивными достижениями и кухней - по 11%.

Чаще других о гордости природой говорили в Киевской области, Хмельницкой, Черниговской, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатье. По истории края - на Львовщине, Запорожье и в Киеве, традиции региона - Ивано-Франковщине и Львовщине, культуре и искусстве - Киевской и Львовской.

Местными жителями больше всего гордятся в Одесской области, а также в Черниговской, Харьковской, Донецкой, Житомирской и Закарпатской областях.

Достопримечательностями больше всего гордятся в Запорожье, в Киеве, на Харьковщине, Львовщине, Одесской и Винницкой. Природными ресурсами - в Донецкой, Киевской, Харьковской, выдающимися людьми региона - в Черкасской и Донецкой, спортивными достижениями - в Донецкой области. В то же время кухней и кулинарией больше всего гордятся в Закарпатье, Киевской, Одесской областях и в столице, сельским хозяйством - на Черниговщине и Кировоградщине, промышленностью - в Днепропетровской и Донецкой, наукой и образованием - на Харьковщине.

С 1 по 6 декабря компания Seetarget провела социологическое исследование "Толерантность или нетерпимость. Социологический взгляд". В опросе приняли участие 1207 респондентов со всей Украины