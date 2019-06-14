Сколько украинцев довольны своей жизнью - результаты опроса

Украинцы оценили на 3 из 5 возможных баллов свою работу. Фото: depositphotos.com

44% украинцев довольны своей работой. В то же время 51% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Барометр счастья", который провела Европейская бизнес ассоциация.

В этом году интегральный показатель барометра составил - 2,61 балла из 5 возможных по шкале Лайкерта. Это на 0,14 балла больше, чем в прошлом году.

Так, 58% опрошенных не удовлетворены состоянием системы здравоохранения. При этом 42% оценивают украинскую медицину удовлетворительно или положительно. Довольных системой образования оказалось почти 52%, при этом 48% заявили, что полностью или частично не удовлетворены ею.

72% украинцев не удовлетворены состоянием безопасности в Украине и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего.

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Еще 62% негативно оценивают правовое поле и регулирование в стране, в частности касательно дискриминации и уровня демократических свобод.

Высшие оценки:

3,32 балла - текущая работа;

3,24 балла - социальная жизнь;

2,90 балла - общий опыт жизни в Украине;

2,55 балла - система образования.

Ниже оценки:

2,51 балла - уровень доходов;

2,39 балла - здравоохранение;

2,39 балла - соблюдение прав;

2,20 балла - экология;

2,11 балла - уровень безопасности.

Только 48% людей в Украине хоть раз в жизни были за границей, 52% - никогда. Об этом свидетельствуют результаты опроса Research&Branding Group.