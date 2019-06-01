Сколько украинцам готовы платить этим летом

Спасатель на столичном пляже получает до 15 тыс, а официант в Польше - 2 тыс. грн в день: Фото: Etcetera Media

Рассказали о зарплатах на сезонных работах в Украине.

Спасатели киевского пляжа "Венеция" получают от 7 до 15 тыс грн пишет ТСН.

Чтобы устроиться необходимо сдать нормативы по плаванию 50 метров надо проплыть за 8 секунд, а 250 за 8 минут.

Сборщики сезонных ягод и фруктов получают 70 грн за 10 кг клубники, но могут ее есть.

Аниматор в центре города получит от 5 грн чаевых за селфи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем будут удивлять детей на оперном фестивале

В Одессе зарабатывают меньше от 200 до 300 грн. в день.

В соседней Польше за день работы официантом можно получить от 2 тыс гривен за трудовой день.

Когда на дворе высокая температура - повышается уровень производительности у женщин, а когда низкая - у мужчин.