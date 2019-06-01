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суббота, 01 июня 2019 09:40

Сколько украинцам готовы платить этим летом

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Сколько украинцам готовы платить этим летом
Спасатель на столичном пляже получает до 15 тыс, а официант в Польше - 2 тыс. грн в день: Фото: Etcetera Media

Рассказали о зарплатах на сезонных работах в Украине.

Спасатели киевского пляжа "Венеция" получают от 7 до 15 тыс грн пишет ТСН.

Чтобы устроиться необходимо сдать нормативы по плаванию 50 метров надо проплыть за 8 секунд, а 250 за 8 минут.

Сборщики сезонных ягод и фруктов получают 70 грн за 10 кг клубники, но могут ее есть.

Аниматор в центре города получит от 5 грн чаевых за селфи.

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В Одессе зарабатывают меньше от 200 до 300 грн. в день.

В соседней Польше за день работы официантом можно получить от 2 тыс гривен за трудовой день.

Когда на дворе высокая температура - повышается уровень производительности у женщин, а когда низкая - у мужчин.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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