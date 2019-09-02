Сколько стоят значки новых депутатов

Для нардепов заказали 470 образцов значков. Фото: glavcom.ua

Центральная избирательная комиссия закупила для новоизбранных нардепов нагрудные значки на сумму 1,69 млн грн.

Один значок стоит 1,8 тыс. грн - сообщает ProZorro.

По данным сайта, заказали 470 комплектов. Они состоят из двух нагрудных значков народных депутатов размером 35х36 мм. Пиктограммы серебряные с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй - две застежки-бабочки.

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Стоимость одного комплекта значков в футляре - 3,6 тыс грн. Таким образом, один значок обошелся в 1,8 тыс грн.

29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала свою работу. На первом заседании народные депутаты провели 13 часов. Утвердили руководство парламента, комитеты, назначили правительство, главу СБУ и генпрокурора. Проголосовали в первом чтении изменения в Конституцию о депутатской неприкосновенности.