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четверг, 10 октября 2019 20:49

Сколько стоила еда на пресс-марафоне Зеленского

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130 тыс. грн потратили на еду для участников пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского в Kyiv Food Market.

Корреспондент "Обозревателя" нашел прайс-лист в свободном доступе прямо на месте брифинге

Завтрак состоял из десертного, основного и хлебного столов и напитков. Он обошелся в 68 278 тыс. грн.

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Обед включал закуски, салаты, горячие закуски, основные блюда, хлеб и напитки. На него потратили 61845 тыс. грн.

Президент Владимир Зеленский не знает стоимость молока и заявил, что покупает сыр по 58 грн/кг. Об этом он сказал во время пресс-марафона на Kyiv Food Market, отвечая на вопрос о стоимости молока.

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