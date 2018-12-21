Сколько россиян посетили Украину в этом году

Автор: capital.ua 1,5 млн россиян посетили Украину с начала года.





В Украину с начала этого года въехали 1,5 млн граждан Российской Федерации, говорится в сообщении.



Кроме того, пограничники заявили о росте общего пассажиропотока. С начала года украинскую границу уже пересекли 93 млн человек, а к концу года эти цифра может превысить 100 млн человек.



29% (27 млн ​​человек) от всего количества ныне оформленных пограничниками граждан составляют иностранцы. С начала 2018 года украинскую границу пересекли 93 млн человек, а к концу года эта цифра может превысить 100 млн. Об этом пишет пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.В Украину с начала этого года въехали 1,5 млн граждан Российской Федерации, говорится в сообщении.Кроме того, пограничники заявили о росте общего пассажиропотока. С начала года украинскую границу уже пересекли 93 млн человек, а к концу года эти цифра может превысить 100 млн человек.29% (27 млн ​​человек) от всего количества ныне оформленных пограничниками граждан составляют иностранцы.

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"Больше всего в Украину въезжали граждане Молдовы (4,1 млн), далее Беларуси (2,5 млн), России (1,5 млн), и Польши (1 млн). Также значительный поток наблюдался из Венгрии (828 тыс.), Румынии (645 тыс.), Израиля (296 тыс.), Словакии (294 тыс.) и Турции (287 тыс.) ", - говорится в ГПСУ.

Недавно в Украине открыли первое уголовное производство из-за незаконное пересечения государственной границы. Об этом в Facebook рассказал председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал.