Сколько потратят на стену между Россией и Украиной в этом году

С 2015-го на строительство укреплений потратили уже 1,3 млрд грн

На реализацию проекта "Стена" на российско-украинской государственной границе в госбюджете 2019 года предусмотрено 400 млн. грн.

Сейчас проект реализован только на 30%. "Стену" планируют завершить 2021-го года, сообщает Госпогранслужба Украины.

"За эти средства планируется развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров противотранспортные рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, почти 48 км заграждений из спирали типа "Егоза", проложить 65,8 км рокадных дорог, оборудовать 40 переходов рокадных дорог через сложные участки (овраги, канавы и т.п.), выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на 3 объектах и ​​ряд других важных работ ", - говорится в сообщении.

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С 2015-го на строительство укреплений потратили уже 1,3 млрд грн. За это время укрепили 340 км противотранспортные рвов, 250 км дорог, переоснастили 5 пограничных подразделений, а также приобрели техническое оборудование для дистанционного контроля и осовременили опорные пункты.

"На участках, где система действует, возможность нарушения границы практически сведена к нулю", - уверяют пограничники.

Строительство "Стены" продолжат 1 марта, если будут благоприятные погодные условия. Работами занимаются подрядные организации.

Проект "Стена", или Европейский вал предусматривает систему "интеллектуальной границы", которая объединяет технические, инженерные и фортификационные новации и предоставит возможность максимального контроля и предотвращения нарушений границы. Проект представлен Арсением Яценюком на заседании Кабинета министров 3 сентября 2014 года. 2017 года Генпрокуратура выявила схему растраты и присвоения более 100 млн. грн в ходе строительства пограничных укреплений.