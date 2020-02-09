Сколько пар планируют пожениться 14 февраля

14 февраля в Украине поженятся 1,4 тысячи пар. Фото: 20minute.ua

14 февраля в Украине планируют пожениться 1,4 тысячи пар.

В этот день по всей стране будет работать 440 отделов регистрации актов гражданского состояния. Об этом сообщает Министерство юстиции, передает УНН.

Так на 14 февраля 2020 подано 1412 заявлений на заключение брака. В частности, в Киеве планируют пожениться в день влюбленных 149 пар, в Днепропетровской области 172 пары и 99 пар в Харьковской области. Наименьшее количество людей планируют пожениться в Закарпатской области - 10 пар, в Луганской - 15 пар и в Черниговской области - 20 пар.

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2,5 года назад в Винницкой области стартовал пилотный проект "Брак за сутки". Этой услугой воспользовались две тысячи пар. Однако многие пар после такого "брака" и расстались.