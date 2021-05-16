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воскресенье, 16 мая 2021 15:03

Сколько людей из списка "Дії" уже получили вакцину

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Сколько людей из списка &quot;Дії&quot; уже получили вакцину
Записалось почти 31 тыс. человек старше 65 лет. Фото: Reuters

В список ожидания вакцинации записалось почти 31 тыс. человек старше 65 лет.

Из них прививки уже получили 3263 человека, сообщил на встрече с журналистами заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укрінформ".

"Количество людей старше 65 лет из листа ожидания - 30 888, из них уже провакцинировалось 3263", - сказал Ляшко.

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Этих людей приоритезировали на выходные для проведения вакцинации. При предварительном телефонном опросе 706 человек отказались, хотя и записались в лист ожидания, 2372 человека еще не определились. Еще 6 тыс. не указали номера телефонов для обратной связи.

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более смертоносным, чем первый. Для победы над коронавирусом мировое сообщество должно применять комбинацию мер, одна из которых - это вакцинация.

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16
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