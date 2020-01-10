Сколько игорных заведений закрыли в Украине

В Украине закрыли 911 нелегальных казино. Фото: kamin.rayon.in.ua

В Украине закрыли 911 нелегальных игорных заведений.

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Правоохранители уже начали 437 уголовных производств, в рамках которых провели почти 1,2 тыс обысков. Изъяли 11,6 тыс. единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные и черновые записи, сообщила пресс служба Офиса Генерального прокурора.

"Прокуратура продолжает координировать и обеспечивать эффективную работу в этом направлении, в частности об окончании расследования и надлежащего поддержания обвинения по этим уголовным производствах в суде", - говорят представители Офиса.

Парламент отклонил проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Разработанный Кабинетом министров документ поддержали 213 народных депутата при необходимых 226.