"Склейка нескольких бюрократических структур не сделает их более эффективными" - Ковжун

На базе министерств культуры, молодежи и спорта, информационной политики в новом Кабинете министров может быть создано одно Министерство по гуманитарной политике.

Генеральный директор "1 + 1" Александр Ткаченко заявлял, что политсила "Слуга народа" рассматривает возможность объединения министерств в одно ведомство.

Президент Владимир Зеленский поддержал эту идею. По его словам, новая структура появится в ближайшее время, когда будет новое правительство.

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"Мы уменьшаем количество министерств, то есть уменьшаем количество чиновников. Избиратель счастлив, что уменьшили расходы из государственного бюджета, - говорит медиа-эксперт Алексей Ковжун, - У нас действительно есть странные министерства - молодежи, спорта, туризма, отдыха и танцев, или что-то такое . А еще министерство культуры занимается вопросами духовности. На сайте министерства висит новость о том, что они наградили двух церковных иерархов, нескольких музейных работников, одного театрального режиссера и одного оператора. При этом не пишут, за что именно. Церковь в нашей стране отделена от государства, это не вопрос министерства. Министерство информации вообще долгие годы ничем не занималось. Поэтому что-то менять нужно. Но механическая склейка нескольких бюрократических структур не сделает их более эффективными. Сначала надо определить функции для ведомства, а потом под них прописывать положения и набирать людей. А не сгребать несколько недействующих структур вместе".

Офис президента планирует запустить международный русскоязычный канал.