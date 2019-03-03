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воскресенье, 03 марта 2019 10:21

"Сказали идти за Збруч, там - наша Украина" - почтили память расстрелянных поляками украинцев
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Скорботные мероприятия памяти 366 украинцев, расстрелянных поляками, состоялисьв селе Павлокома Подкарпатского воеводства, Польша. Участие приняли около 1,5 тыс. человек из Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Они возложили цветы и лампадки к Мемориалу трагически погибших украинцев.

Трагедия случилась 3 марта 1945.

- 74 года назад здесь пели украинские песни, здесь "Отче наш" говорил на украинском языке, здесь веселились дети в любви своих родителей - взял слово председатель Львовской ОГА Олег Синютка. - Здесь люди строили мечты о своем будущем. Это все оборвалось в один день. Оборвалось лишь потому, что ктото не хотел, чтобы здесь жил украинцы, чтобы здесь передавалась память о наших поколениях. Сегодня на этом месте мы задаем себе вопрос "Почему это случилось?" И каждый из нас знает ответ: потому что тогда не было Украинского государства, не было единства. Мы сегодня здесь, потому что мы имеем могущественное государство, у нас есть сильная армия, которая за тысячу километров отсюда защищает весь цивилизованный мир от нашествия врага, чтобы он не убивал новые и новые поколения.

Руководитель Львовщины призвал польские власти и общество беречь украинскую память на территории республики и упорядочить символы нашего государства - кладбища и другие памятные места. Его слова приводит сайт Львовской ОГА.

Фото: Львовская ОГА

- В общей могиле похоронены мой отец и брат - цитирует уроженку села Лесю Федак Радио Свобода. - Их привезли на это кладбище, бросили в яму. Здесь также лежат отец и дед моего мужа. Выжили только мама и нас двое детей - мне было 2 года, а сестре - 7. Мы прятались в соломе, в сарае. Просидели там около суток. Мама ушла в дом лись принести поесть, но там все было ограблено. Нашла только сырые куриные яйца. Ктото из польских бандитов заметил, куда мамы идет, они убрали солому, увидели подушку и начали стрелять. Убили нашу соседку, которая пряталась с нами. Нас поляки изгнали из села, сказали идти за Збруч, там - наша Украина.

Накануне Второй мировой войны в Павлокоме насчитывалось 1370 жителей, в том числе 1190 украинцев. 2-3 марта 1945 года отдел польской Армии Крайовой под руководству поручика Юзефа Биссп (псевдо "Вацлав") вместе с группами из соседних польских деревень напал на село. Они расстреляли 366 человек вместе с настоятелем Владимиром Лемцем. Нне убивали только мальчиков до 5 лет и девочек до 7 лет. Спаслись лишь 36 украинцев. Люди сгоняли к местной церкви, а оттуда вели к трем выкопаным ямам и там расстреливали. За преступление в Павлокоме Юзефа Бисса коммунистическая польские власти приговорили к 3 годам заключения.

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марта

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