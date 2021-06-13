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воскресенье, 13 июня 2021 09:59

Шкарлета подловили на вранье

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Шкарлета подловили на вранье
Диссертацию нардеп от ОПЗЖ Ілля Кива Кива защищал в Институте подготовки кадров государственной службы занятости. Фото: Последний бастион

Журналист Bihus.Info Даниил Мокрик опроверг слова министра образования Сергея Шкарлета.

Чиновник заявил, что от Минобразования не было "ни одного возражения" относительно защиты диссертации Ильи Киви, народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" в не последовало".

Об этом журналист написал в Facebook

"Образование вне политики, вне фамилий. Образование - это прежде всего профессионализм и способность защитить тот уровень и количество знаний, необходимых для получения того или иного уровня. Поэтому приговор - такое ... Очень много сопротивления было в соцсетях. Ни одного возражения в Минобразования вообще не поступило", - сказал Шкарлет в интервью Радио Свобода,

"Это - ложь. Через несколько дней после защиты мы с юристами BIHUS.Info направили в МОН заявление, в котором указали на основные нарушения в диссертации. Из Министерства получили ответ, что сведения будут учтены ", пишет Мокрик.

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Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" 26 апреля 2021 года.

Защита состоялась в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На него не пустили журналистов.

Кива добавил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций. Также Кива приложил к диссертации четыре справки. Одну выдал Офис генерального прокурора. Однако генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "официально диссертационная работа и письмо от соискателя в Офис ГП не поступали. Справка является личной позицией человека, который ее подписывал"

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