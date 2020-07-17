Скандальный законопроект Бужанского будут рассматривать в Раде 17 июля

Нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского называют "украинофобом" и "провокатором". Фото: УНИАН

"Языковой" законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского №2362 появился в повестке дня Верховной Рады на 17 июля.

Докладывать относительно законопроекта должен председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, говорится на сайте ВР.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко 13 июля на согласительном совете выразил инициативу фракции включить в повестку дня законопроект №2362 Максима Бужанского "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях".

Законопроект Бужанского предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

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Председатель ВР Дмитрий Разумков тогда отметил, что этот законопроект может быть вынесен на голосование 16 июля, позднее указал на возможность вынесения документа на рассмотрение 17 июля.

Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики 17 июня рекомендовал парламенту отклонить доработанную редакцию этого законопроекту.

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Против этого законопроекта выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который является автором законопроекту об отсрочке перевода русскоязычных школ на украинский язык преподавания, попал в базу "Миротворца". Депутата называют "украинофобом" и "провокатором".