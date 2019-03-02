Скандал с Укроборонпромом будет иметь последствия для Украины

Бен Ходжес считает, что Украина может потерять поддержку. Фото: 112

Скандал с хищениями в оборонном комплексе Украины грозит серьезными последствиями для отношений Украины с партнерами. США могут усомниться в целесообразности поддержки государства.

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил, что Украина имеет огромную поддержку в Конгрессе США, пишет УНН.

Во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе американец рассказал об угрозах через разоблачение многолетних схем отмывания денег из "оборонки".

"Сейчас у вас есть огромная поддержка в Конгрессе США. Конгресс сейчас более антироссийский, чем я видел за последние 30 лет. Но это не продлится навсегда", - сказал генерал-лейтенант.

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Он отметил, что Украина должна делать все, чтобы заслужить доверие и уверенность в ней Конгресса США.

"Когда такое происходит, сразу думаешь о сотнях миллионов долларов, которые мы все предоставляем, о том, что сотни американских и канадских военных помогают тренировать украинских солдат. Очень трудно поддерживать это", - подчеркнул Ходжес.

Журналистское расследование о коррупции в оборонной отрасли вышло в СМИ за месяц до выборов Президента Украины в интересах двух кандидатов - Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, которых спонсирует одиозный олигарх Игорь Коломойский.