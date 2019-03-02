Скандал с Укроборонпромом будет иметь последствия для Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 828
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1323
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1107
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3357
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1926
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1080
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2520
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1728
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 819
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3465
Фото
Все фото
5
12
7
16
4
Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове
Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове
&quot;Думайте реалистично&quot; - Далай-лама дал советы украинцам
"Думайте реалистично" - Далай-лама дал советы украинцам
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
&quot;Как настоящая Барби&quot; - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты
"Как настоящая Барби" - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты
Видео
Все видео
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"Это огромный шанс" - депутаты взялись за долгожданный закон
"Это огромный шанс" - депутаты взялись за долгожданный закон
Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение
Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Каким будет первый музей науки в Украине
Каким будет первый музей науки в Украине
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1107
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1926
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1728
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1386
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 288
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 15:09

Скандал с Укроборонпромом будет иметь последствия для Украины

  Комментировать
Скандал с Укроборонпромом будет иметь последствия для Украины
Бен Ходжес считает, что Украина может потерять поддержку. Фото: 112

Скандал с хищениями в оборонном комплексе Украины грозит серьезными последствиями для отношений Украины с партнерами. США могут усомниться в целесообразности поддержки государства.

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил, что Украина имеет огромную поддержку в Конгрессе США, пишет УНН.

Во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе американец рассказал об угрозах через разоблачение многолетних схем отмывания денег из "оборонки".

"Сейчас у вас есть огромная поддержка в Конгрессе США. Конгресс сейчас более антироссийский, чем я видел за последние 30 лет. Но это не продлится навсегда", - сказал генерал-лейтенант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Павел Букин опроверг информацию о покупке "Оборонпромом" запчастей в Российской Федерации

Он отметил, что Украина должна делать все, чтобы заслужить доверие и уверенность в ней Конгресса США.

"Когда такое происходит, сразу думаешь о сотнях миллионов долларов, которые мы все предоставляем, о том, что сотни американских и канадских военных помогают тренировать украинских солдат. Очень трудно поддерживать это", - подчеркнул Ходжес.

Журналистское расследование о коррупции в оборонной отрасли вышло в СМИ за месяц до выборов Президента Украины в интересах двух кандидатов - Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, которых спонсирует одиозный олигарх Игорь Коломойский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандал с Укроборонпромом будет иметь последствия для Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Про Кинг-Конга сняли семь фильмов

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 27441
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 12215
&quot;Зуб даю&quot;: сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
 Просмотров: 9513
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
23
 Просмотров: 8838
Порошенко отличился странным поведением
Порошенко отличился странным поведением
 39 Просмотров: 7704
Общество
Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове
Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове
5
 Просмотров: 126
"Думайте реалистично" - Далай-лама дал советы украинцам
"Думайте реалистично" - Далай-лама дал советы украинцам
12
 Просмотров: 1629
55 тыс. женщин: украинская армия похвасталась личным составом
55 тыс. женщин: украинская армия похвасталась личным составом 1 Просмотров: 207
Теплый февраль в столице побил рекорды за последние 139 лет
Теплый февраль в столице побил рекорды за последние 139 лет Просмотров: 108
Предупредили об опасной ситуации в Карпатах
Предупредили об опасной ситуации в Карпатах Просмотров: 108
Больше всего комментируют
39
Порошенко отличился странным поведением
14
Порошенко: коррупционеры задолбали
9
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
5
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
3
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Голосов: 35416
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua