Скандал с обнаженными украинками в Дубае: всех девушек депортируют из Эмиратов

Украинок депортируют из Дубаи. Фото: Укринформ

Украинки, которые попали в скандал с фотосессией в одном из отелей Дубаи, будут депортированы из ОАЭ.

"Генеральный прокурор Дубая заявил, что прокуратура завершила расследование фотосессии, которая противоречила законодательству ОАЭ. Лица, причастные к этому, будут депортированы из ОАЭ", - пишет издание Gulf News.

"Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет", - отмечается в заявлении.

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В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика с обнаженными девушками, которые позировали на балконе одного из небоскребов. Среди задержанных 11 украинок. Позже оказалось, что украинок-таки 12.