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вторник, 24 сентября 2019 15:35

Скандал с экс-женой Князева: Польша дала свою версию задержания

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Скандал с экс-женой Князева: Польша дала свою версию задержания
Обозреватель Задержание экс-жены Князева: в Польше сообщили подробности

В Польше в окружной прокуратуре Замостье подтвердили задержание на границе трех украинцев. Среди них была бывшая жена главы Нацполиции Сергея Князева Виктория.

Задержание произошло на пункте пропуска "Гребенне – Рава-Русская", сообщил "Польскому радио" представитель прокуратуры Артур Шикула.

"Задержаны четыре человека в связи с подозрением на совершение преступления по отмыванию грязных средств. Следствие по этому делу ведет окружная прокуратура в Замостье", – говорится в сообщении.

Шикула сообщил, что 21 сентября пограничники задержали трех граждан Украины и одного гражданина Хорватии. При этом, учитывая интересы следствия, польская прокуратура не разглашает фамилий задержанных и не предоставляет дополнительных подробностей по этому делу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Князев прокомментировал задержание жены с ‎€650 тыс.

Польские таможенники задержали на границе бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Она вместе с тремя другими людьми пыталась провезти незадекларированных 650 тыс. евро.

Виктория и Сергей Князев сейчас разведены, однако до сих пор могут проживать вместе. Как отмечается, на гражданскую жену главы Нацполиции оформлено большинство их общего имущества. При этом развод мог быть фиктивным – чтобы не декларировать доходы, автопарк, квартиры и дома.

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