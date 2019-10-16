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среда, 16 октября 2019 11:12

Сирийцы обстреляли провинцию Турции: есть погибшие и пострадавшие

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Сирийцы обстреляли провинцию Турции: есть погибшие и пострадавшие
Турция: террористы Сирии обстреляли пограничную провинцию, есть погибшие и пострадавшие

В пограничной турецкой провинции Мардин погибли двое мирных жителей и 12 получили ранения в результате минометного и ракетного обстрелов из территории Сирии.

"Это сделали террористы YPG/PKK из Сирии в приграничных провинциях Турции", сообщает турецкое издание Anadolu.

В офисе губернатора провинции Мардин сообщили, что нападения были направлены против мирных жителей из поселков Таслик и Отлюк, а также, что пострадавшие проходят лечение в местных больницах.

В Турции 9 октября была начата операция "Мирная весна" для ликвидации террористов из северной Сирии с целью обеспечения безопасности границ Турции.

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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить наступление турецких сил в северо-восточной части Сирии.

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Дата
16
октября

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