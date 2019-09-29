Синоптики спрогнозировали "бабье лето" в октябре

Начало октября 2019 года порадует украинцев хорошей погодой.

Температура воздуха тоже будет комфортной. Однако в начале и конце первой декады месяца Возможны небольшие дожди, пишет "Факты".

"Вторая декада порадует коротким потепление -" Бабье летом ". После него наступит кратковременное похолодание и даже с небольшим морозом по ночам. Полоса холода закончится в начале третьей декады октября, после чего основательно потеплеет и наступит второе "бабье лето", - говорит народный синоптик Леонид Деркач.

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Сегодня в Украине частично пройдут дожди и немного потеплеет. В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской температура воздуха днем будет +17 ... + 19 градусов, ночью 9 ... 11 градусов. Ночью возможен дождь.

Самая высокая температура в воскресенье будет в Одесской области - от +22 до +24 градусов. В Николаевской и Херсонской областях пройдут дожди, температура там будет +20 ... + 22 градуса.