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воскресенье, 07 октября 2018 23:59

Синоптики рассказали сколько еще продлится бабье лето

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Синоптики рассказали сколько еще продлится бабье лето
Сколько еще продлится бабье лето. Фото: РБК

В Украине в понедельник, 8 октября, ожидается сухая и теплая погода с температурой до 22°.

"8 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, в северной части днем ​​северный, 5-10 м/с ", - говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Температура ночью 6-11°, в восточных областях 3-6° тепла, днем ​​17-22 ° тепла, в Карпатах 11-16 °.

9-10 октября переменная облачность, также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла; днем 15-20°, в южной части и на Закарпатье до 23°.

В течение 11-12 октября осадков не ожидается. Температура ночью 4-10° тепла, днем ​​15-20°, на юге и Закарпатье до 22°.

В Киеве и Киевской области 8 октября без осадков. Ветер южный, днем ​​северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 7-9° тепла, днем ​​около 20°; по области ночью 6-11° тепла, днем ​​17-22°.

9-10 октября в столице небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Температура ночью 5-10° тепла, днем ​​15-20°.

Без осадков в столице будет и 11-12 октября. Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​15-20°.

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Ранее сообщалось, что Европу и Украину зимой накроют антициклоны, которые будут меняться буранами и арктическими морозами. Такая погода придет уже в конце ноября.

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