Синоптики рассказали сколько еще продлится бабье лето

В Украине в понедельник, 8 октября, ожидается сухая и теплая погода с температурой до 22°.
"8 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, в северной части днем северный, 5-10 м/с ", - говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
Температура ночью 6-11°, в восточных областях 3-6° тепла, днем 17-22 ° тепла, в Карпатах 11-16 °.
9-10 октября переменная облачность, также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 5-10° тепла; днем 15-20°, в южной части и на Закарпатье до 23°.
В течение 11-12 октября осадков не ожидается. Температура ночью 4-10° тепла, днем 15-20°, на юге и Закарпатье до 22°.
В Киеве и Киевской области 8 октября без осадков. Ветер южный, днем северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью в столице 7-9° тепла, днем около 20°; по области ночью 6-11° тепла, днем 17-22°.
9-10 октября в столице небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.
Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20°.
Без осадков в столице будет и 11-12 октября. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.
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Ранее сообщалось, что Европу и Украину зимой накроют антициклоны, которые будут меняться буранами и арктическими морозами. Такая погода придет уже в конце ноября.
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