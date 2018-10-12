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пятница, 12 октября 2018 07:32

Синоптики рассказали, продолжится ли бабье лето в пятницу

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Синоптики рассказали, продолжится ли бабье лето в пятницу
13 сентября "бабье лето"

Сегодня, 13 сентября, "бабье лето" продолжается. Осадков не ожидается, ночью и утром местами туман, ветер переменных направлений, 3-8 м / с,

Такую информацию на сайте обнародовал Укргидрометцентр.

Поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса определят погоду.

Температура ночью 11-16 °, в южной части до 19 °, днем ​​23-28 °, на Закарпатье до 30 °; в Карпатах ночью 5-10 °, днем ​​17-22 °

В Киеве 13 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 14-16 °, днем ​​около 25 °.

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Праздник Покрова Богородицы 14 октября прогнозируют теплым, ночью свежими, с утренними туманами и ясным светлым днем.

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12
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