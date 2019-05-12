Синоптики прогнозируют теплую погоду

В начале недели в Украине станет теплее, местами пройдет дождь.

В начале недели в Украине станет теплее. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

13 мая днем по всей Украине местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в Украине, кроме северных и восточных областей, местами ожидается туман. Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью установится на уровне 7-12°, а днем – 19-24°, в Карпатах и Прикарпатье – 13-18°.

14 мая в западных областях ночью осадков не будет, днем синоптики прогнозируют грозовые дожди. Температура ночью установится на уровне 7-12°, днем – 15-20°. На остальной территории осадков не ожидается. Температура ночью будет 9-14°, днем – 20-25°.

13 мая в Киеве ночью осадков не прогнозируют, днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет 10-12°, днем – 21-23°. 14 мая в столице – без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 9-11°, днем – 21-23°.

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К середине мая установится сухая погода. Дожди прекратятся и придет настоящая жара.