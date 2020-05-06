Синоптики прогнозируют погодные контрасты в четверг

Дожди, грозы, ветер и снег ожидают украинцев в ближайшие дни. Фото: pixabay

7 мая в Украине погоду будет определять циклон и атмосферные фронты.

Следует ожидать дожди, грозы, штормовой ветер, солнечные прояснения и снег, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ближайшей ночью непогода пробежится западными областями. Дождь в Карпатах и ​​в Прикарпатье, местами мокрый снег и снег на севере Украины, коснется Харьковщины, Полтавщины, Винницкой области, Кропивницкого с районами, части Черкасчины", - пишет Диденко.

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Дождь будет падать на Киевщине, в Житомирской, Винницкой, Одесской областях. Днем на западе местами будут небольшие осадки. Такая же вероятность есть на востоке, центре и юге. Ветер в Украине ожидается северо-западного и западного направления, в западных областях, местами на севере, юге и в центре. Возможны штормовые порывы.

Температура воздуха ближайшей ночью +5 +9°C, на востоке +8 +13°C, на западе +2 +6°C, в Карпатах от 2°C тепла до 3°C мороза, на высокогорье до 3-6°C. Завтра днем: в основном +8 +14°C. В западных областях немного потеплеет. В центре, на юге и на Сумщине +12 +17°C, в восточных областях +15 +20°C.

В Киеве четверг ожидается влажным и холодным. Будет дождь, ближайшей ночью +4 +6°C, завтра днем ​​+10 +13°C, порывистый ветер.

Потепление начнется с 9-10 мая.

5 мая в Украине ожидается прохладная погода с дождями и грозами. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с. В западных областях температура воздуха составит максимум +16°C, а ночью опустится до +5°C. Во всех областях прогнозируют ливни, но без грозы. Аналогичная погода будет в Винницкой и Житомирской областях.