Синоптики прогнозируют дождливое начало лета

Начало лета будет с дождем и грозами. Фото: img.tsn.ua

28 мая в западных областях Украины ожидаются грозы, местами град.

На Закарпатье и в Карпатах - значительные дожди, днем на Правобережье порывы ветра 15-20 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

На остальной территории Украины 28 мая переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​на Правобережье порывы 15-20 м/с. Температура 24-29°.

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В Киеве и области осадков не ожидается, Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-18 м/с. Температура в столице 26-28°, в области - 24-29°.

29-30 мая синоптики прогнозируют Украине переменную облачность. Днем 30 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях, Киевской и местами на Черниговщине - кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории страны - без осадков.

Ветер юго-восточный, 30 мая в западных областях северо-западный, 7-12 м / с. Температура в западных и Житомирской областях ночью 10-15 ° днем ​​19-24 ° (30 мая на крайнем западе 16-18 °), на остальной территории ночью 14-19 °, днем ​​24-29 °, в восточных, Днепропетровской областях, местами и на юге страны 30-33 °.

В столице и области 29-30 мая прогнозируется переменная облачность, без осадков, лишь днем 30 мая кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м / с. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 14-19 °, днем ​​24-29 °.

31 мая - 1 июня в восточных, южных и Днепропетровской областях - без осадков, температура ночью 13-19°, днем ​​26-32°. В западных областях - небольшие кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 8-14°, днем ​​16-22°. На остальной территории кратковременные грозовые дожди (ночью 31 мая преимущественно без осадков); температура ночью 11-17°, днем 31 мая 23-29°, 1 июня 20-26°.

В Киеве и области - кратковременные грозовые дожди (ночью 31 мая преимущественно без осадков). Температура ночью 12-17°, Днем 31 мая 23-28°, 1 июня 20-25°.

2-3 июня в западных, большинстве северных и местами центральных, 4-5 июня в северных и центральных, и 6 июня в западных областях синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-17°, в западных областях 7-13°; днем 20-26°, 2 июня на западе 15-21°, в южных и восточных областях до 29°.

Ущерб от наводнения в Закарпатье, которое началось 21 мая и продолжается до сих пор, сейчас оценивают в 150 млн грн. Так, ущерб водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству - около 50 млн грн.